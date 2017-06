"IS herovert wijk in Raqqa op de anti-jihadisten"

Bewerkt door: LB

30/06/17 - 17u06 Bron: Belga

Door een mortier van IS gewonde SDF-strijders wachten op verzorging in een veldhospitaal in Raqqa. © reuters.

strijd tegen IS Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft vandaag een wijk in het zuidoosten van Raqqa, de stad in Syrië die als IS-bolwerk geldt, heroverd op de "anti-jihadstrijders". Dat stelt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (Sohr), een vanuit Groot-Brittannië opererende anti-Assadsite.