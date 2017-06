"Alle buitenlandse jihadisten in Raqqa zullen sterven in Raqqa"

Cyril Rosman

Alle buitenlandse jihadisten die voor IS strijden in Raqqa, zullen sterven in die stad. Dat stelt de speciale Amerikaanse gezant voor Syrië in een interview met de Arabische tv-zender Al Aan. "We zullen er zeker van zijn dat we al die buitenlandse strijders elimineren", zegt Brett McGurk.

McGurk is de speciale gezant van de Amerikaanse president Trump en is momenteel in de buurt van 'IS-hoofdstad' Raqqa. Koerdische troepen hebben recent de aanval op de stad geopend, ze worden daarbij gesteund door Amerikaanse bombardementen en special forces.



"We denken dat er nog steeds een flink aantal buitenlandse strijders in de stad is", zegt McGurk in een interview met Jenan Moussa van de Arabische zender Al Aan. "We denken dat veel van de leiders van IS de stad hebben verlaten, maar geharde strijders verdedigen de stad."



Belgen

Er zijn wellicht nog tientallen Belgische en Nederlandse jihadisten in Syrië en Irak, onder hen zijn ook vrouwen en kinderen. Onduidelijk is hoeveel van hen er in Raqqa zijn, maar inlichtingendiensten gaan er vanuit dat er nog Belgische strijders in de stad zijn.



Volgens de Amerikaanse gezant heeft een nieuw gevormd burgerlijk tribunaal in de regio onlangs nog 80 Syriërs die voor IS streden, een pardon verleend. "Maar buitenlandse strijders die in Raqqa zijn, zullen daar sterven. Dat is de missie."