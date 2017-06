"57 doden bij bombardement op IS-gevangenis in Syrië"

Bewerkt door: LB

27/06/17 - 15u06 Bron: Belga

Beeld verstrekt door het Russische ministerie van Defensie toont een doelwit dat wordt geraakt door een raket die vanop een Russisch oorlogsschip in de Middellandse Zee werd afgevuurd. © ap.

In het oosten van Syrië heeft een bombardement van de internationale coalitie op een gevangenis die in handen is van Islamitische Staat minstens 57 mensenlevens gekost. Het gaat hoofdzakelijk om gevangenen. Dat zegt de ngo Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.