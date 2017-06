Israëlische politieagente doodgestoken in Jeruzalem

kv

17/06/17 - 01u11 Bron: Belga

De Israëlische politie verwijdert de lichamen van de vermoedelijke aanvallers. © afp.

In de buurt van Jeruzalem is vrijdag een Israëlische politieagente om het leven gekomen na een mesaanval. Drie vermoedelijke aanvallers werden doodgeschoten, meldt de Israëlische politie. De aanval werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat, maar de Hamas-beweging verwerpt die opeising.

"Een agente van de grenspolitie raakte ernstig gewond bij een aanval aan de Damascuspoort", een van de ingangen van de oude stad, aldus politiewoordvoerder Micky Rosenfeld in een persbericht. "Drie Arabische terroristen werden doodgeschoten door de politie." Enkele uren later liet de politie weten dat de 23-jarige agente overleden was aan haar verwondingen. Volgens de politie openden twee aanvallers het vuur op een groep politieagenten en stak een derde de agente neer, alvorens te worden doodgeschoten. Bij de aanval raakten ook vier mensen gewond. De daders zijn Palestijnen vanop de Westelijke Jordaanoever, aldus de politie nog. De Israëlische inlichtingendienst Shin Beth heeft bevestigd dat de drie daders afkomstig waren van een dorp in de buurt van Ramallah en in het verleden al betrokken waren bij "terroristische activiteiten". Twee van hen zijn geboren in 1998, de derde in 1999.

IS eist aanslag op, Hamas weerlegt

De aanval werd kort nadien opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. In een mededeling stelt de groep dat "soldaten van het kalifaat een Joodse bijeenkomst hebben aangevallen". Het zou de eerste keer zijn dat IS een aanslag in Israël opeist, terwijl dergelijke aanvallen door Palestijnen wel vaker plaatsvinden. In de mededeling stelt IS dat deze aanslag "niet de laatste zal zijn".



De islamistische Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, verwerpt de opeising echter. "De opeising door IS is een poging om de kaarten te schudden", aldus woordvoerder Sami Abou Zouhri. De aanval werd uitgevoerd door "twee Palestijnse verzetstrijders van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en een derde van Hamas". Hij voegt toe dat de aanval "een natuurlijke respons is op de misdaden van de Israëlische bezetter". Het PFLP stelde in een persbericht dat Bara Ata (18), Oussama Ata (19) en Adel Ankouch (18) de aanval hebben uitgevoerd "in de rechte lijn van het verzet en om te reageren op de misdaden van de bezetter".



Bij gewelddaden in de Palestijnse Gebieden en Israël zijn sinds 1 oktober 2015 272 Palestijnen, 41 Israëliërs, twee Amerikanen, twee Jordaniërs, een Eritreeërs, een Soedanees en een Britse omgekomen. De meeste gedode Palestijnen zijn vermoedelijke daders van anti-Israëlische aanvallen. Het gaat meestal om geïsoleerde aanvallen met messen door jonge mensen die alleen handelen.