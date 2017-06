Israëlische politieagente doodgestoken in Jeruzalem - IS eist aanslag op

kv

17/06/17 - 01u11 Bron: Belga

De Israëlische politie verwijdert de lichamen van de vermoedelijke aanvallers. © afp.

In de buurt van Jeruzalem is vrijdag een Israëlische politieagente om het leven gekomen na een mesaanval. Drie vermoedelijke aanvallers werden doodgeschoten, meldt de Israëlische politie. De aanval werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat via zijn socialemediakanalen.

"Een agente van de grenspolitie raakte ernstig gewond bij een aanval aan de Damascuspoort", een van de ingangen van de oude stad, aldus politiewoordvoerder Micky Rosenfeld in een persbericht. "Drie Arabische terroristen werden doodgeschoten door de politie." Enkele uren later liet de politie weten dat de 23-jarige agente overleden was aan haar verwondingen.



Volgens de politie openden twee aanvallers het vuur op een groep politieagenten en stak een derde de agente neer, alvorens te worden doodgeschoten. Bij de aanval raakten ook vier mensen gewond. De daders zijn Palestijnen vanop de Westelijke Jordaanoever, aldus de politie nog. De Israëlische inlichtingendienst Shin Beth heeft bevestigd dat de drie daders afkomstig waren van een dorp in de buurt van Ramallah en in het verleden al betrokken waren bij "terroristische activiteiten". Twee van hen zijn geboren in 1998, de derde in 1999. Lees ook Israëlische journalist moet Netanyahu fors betalen wegens laster

