Heeft Russische luchtmacht IS-leider al-Baghdadi gedood?

Rusland trekt "via diverse kanalen" berichten na of zijn luchtmacht eind mei de leider van terreurgroep Islamitische Staat (IS) zou hebben gedood. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie meegedeeld.

In de vroege uurtjes van 28 mei voerde de Russische luchtmacht een raid uit op de zuidelijke omgeving van het IS-bolwerk Raqqa in Syrië. De aanval was gericht tegen een commandopost waar jihadistische leiders praatten over een exit voor de terroristen uit Raqqa via de zogenaamde zuidelijke corridor.



Op die vergadering zou ook IS-leider Ibrahim Aboe Bakr al-Baghdadi aanwezig zijn geweest. Hij zou de aanval niet hebben overleefd, aldus het ministerie.



Het bombardement was het werk van Su-35 en Su-34 gevechtstoestellen. Er zijn bij de actie ook dertig veldcommandanten van het middenniveau uitgeschakeld en tot 300 militanten die hun lijfwachten waren. Onder de gedode militanten is ook de emir van Raqqa, Aboe al-Hadji al-Mysrin, zegt het ministerie.



Het voegt eraan toe dat de Amerikanen vooraf op de hoogte waren gebracht van plaats en tijd van de nakende aanval.