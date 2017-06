IS pleegt aanslag tegen moskee in Kaboel: vier doden

Bewerkt door: ib

16/06/17 - 01u00 Bron: Belga

Mensen rennen weg nadat begin juni ook al een explosie plaatsvond in Kaboel: toen ontplofte een autobom nabij de Duitse ambassade. Negentig mensen kwamen om het leven en meer dan 350 mensen raakten gewond. © epa.

Jihadisten hebben gisteren een aanslag gepleegd op een sjiitische moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Er was grote onduidelijkheid over het aantal doden: sommige bronnen spraken van twee doden, andere van minstens zes. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt nu dat er vier doden zijn en acht gewonden. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.