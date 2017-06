"Onthutsend" aantal burgerdoden bij VS-luchtaanvallen op Raqqa

Door: redactie

De bombardementen van de door de Verenigde Staten geleide coalitie op Raqqa, het bolwerk van IS in Syrië, veroorzaken een "onthutsend aantal doden onder burgerbevolking". Dat stellen VN-onderzoekers naar oorlogsmisdaden.

De Amerikanen steunen in de slag om Raqqa de Syrische Democratische Krachten (SDF), een coalitie van Koerdische peshmerga's en enkele Arabische stammen. Met hun luchtaanvallen hopen zij de weg voor de SDF vrij te maken. Commissievoorzitter Paulo Pinheiro van de in 2011 gestichte, onafhankelijke VN-commissie zei "bijzonder bezorgd" te zijn.



De strijd tegen het terrorisme "mag niet ten koste gaan van burgers die zich tegen hun wil in door Islamitische Staat gecontroleerde zones bevinden", zei de Braziliaan. De commissie werd in 2011 boven de doopvont gehouden, enkele maanden na het uitbreken van het Syrische conflict.



160.000 mensen op de vlucht

Behalve het hoge aantal doden sprak Pinheiro ook zijn zorg uit over de zowat 160.000 inwoners van Raqqa die het beleg hebben moeten ontvluchten en momenteel ontheemd zijn.



In een toespraak tot de 47 landen van de commissie maakte de Amerikaanse diplomaat Jason Mack geen gewag van Raqqa of van de luchtraids. Hij bleef bij het geijkte standpunt dat de regering in Damascus de hoofdverantwoordelijke is voor de mensenrechtenschendingen in haar eigen land.



De Syrische ambassadeur bij de VN, Hussam Edin A'ala, draaide de rollen om en wees beschuldigend naar de VS-coalitie, die "infrastructuur viseert en al honderden burgerdoden heeft gemaakt, onder wie dertig burgers in Deir es-Zor".



De vanuit Groot-Brittannië opererende website Sohr telde 88 burgerdoden in Raqqa door coalitiebombardementen vorige week.