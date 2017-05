Frankrijk heeft ook Belgische IS-strijders op geheime hitlist in Irak

KVDS en GVV

Frankrijk blijkt een geheime hitlist te hebben van landgenoten die zich in Irak hebben aangesloten bij Islamitische Staat (IS) en die ze liever niet meer terug naar huis ziet komen. De lijst zou systematisch doorgespeeld worden aan Iraakse troepen, die de betrokkenen opsporen en uitschakelen. En er zouden ook Belgen op de lijst staan.

Het nieuws staat in de Wall Street Journal en is gebaseerd op informatie van hooggeplaatste bronnen in zowel Frankrijk als Irak. Volgens Iraakse officieren die de strijd om Mosoel leiden, zou de geheime lijst de namen en foto's bevatten van een dertigtal belangrijke IS-strijders met een link met Frankrijk. Er zou intussen al een niet nader genoemd aantal Fransen in Irak zijn uitgeschakeld op basis van de info en coördinaten die de Iraki kregen van de Franse speciale troepen in het land. Lees ook Strijd Mosoel: 200.000 burgers in gevaar

Met haar manier van werken wil Frankrijk voorkomen dat Franse IS-strijders zouden terugkeren naar huis en daar terroristische aanslagen zouden plegen, zoals anderhalf jaar geleden in Parijs. De Fransen hebben zelf geen bewapende drones en sturen hun speciale troepen Mosoel in om de Franse doelen te lokaliseren, onder meer met hightech afluisterapparatuur en bewakingsdrones. Speciale teams verzamelen ook bewijsmateriaal - zoals DNA en weefsel - om de dood van betrokken strijders te verifiëren. Door het eigenlijke liquidatiewerk uit te besteden komt Frankrijk politiek en juridisch niet in de problemen in eigen land. Voormalig Frans president Hollande tijdens een bezoek aan Mosoel eerder dit jaar. © reuters.

The Wall Street Journal kon de hand leggen op een lijst met 27 namen van Fransen die verdacht worden van lidmaatschap aan IS. De Franse speciale troepen laten de lijst al circuleren sinds de strijd om Mosoel begon vorig jaar. Ze wordt regelmatig geactualiseerd naar mate er IS-strijders worden gedood.



Bij een aantal van de namen staan ook aliassen die de mannen linken aan Frankrijk - zoals Abu Ismael al-Fransi en Abu Souleyman al-Fransi - maar ook aan België, waar enkele terroristen van de aanslagen in Parijs in november 2015 vandaan kwamen. Het zou onder meer gaan om Abu Hamza al-Belgiki. Defensie in ons land wil daar echter geen commentaar op geven. © reuters.