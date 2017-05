Door: redactie

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) staat op het punt om zijn zelfverklaarde hoofdstad Mosoel te verliezen. Na zeven maanden hevige gevechten gaat de strijd in de Iraakse stad zijn laatste fase in, zo stelt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers vast aan de frontlijn.