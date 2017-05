Oproep IS: spaar kinderen niét

GUY VAN VLIERDEN

Vier dagen na het bloedbad in Manchester riep IS gisteren al op tot nieuwe terreur in Europa. Daarbij klonk het uitdrukkelijk dat kinderen niet gespaard moeten worden. De man die zich maandag al tegen een piepjong publiek richtte, groeide op tussen extremisten.

"Weet dat de oorlog die wij voeren een algehele oorlog is. Val de vijand dus aan in zijn huizen, markten, straten en pleinen", zo klinkt het in de geluidsopname die IS gisteren naar buiten bracht. Ze deed dat via hetzelfde kanaal als de opeisingboodschap voor het bloedbad in Manchester. Zoals dat ook vorige jaren gebeurde, kadert de nieuwe oproep tot aanslagen in het begin van de ramadan. Die heilige vastenmaand van de moslims start vandaag en voor de extremisten van IS betekent dat een extra motivatie om bloed te vergieten. "Maak deze maand tot een vloek voor alle ongelovigen", luidt de oproep die in het verleden steevast tot een opstoot van terroristisch geweld heeft geleid.



Opvallend is dat de audioboodschap een fragment bevat waarin het intussen omgebrachte IS-kopstuk Abu Mohammad Al-Adnani vorig jaar ook terreur tegen burgers vergoelijkte. "Het bevalt ons des te meer wanneer jullie zogezegde onschuldigen treffen", declameerde die toen. Maar terwijl hij alleen nog maar pleitte om geen onderscheid te maken tussen "gewapenden en ongewapenden" of "mannen en vrouwen", neemt de Engelstalige ondertiteling nu ook uitdrukkelijk kinderen in het vizier. "Geef hen terug wat zij met onze vrouwen en kinderen doen", zo staat daar te lezen - wat doet denken aan een rechtvaardiging voor het jonge publiek dat maandag in het vizier werd genomen.



