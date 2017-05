Waarom worden IS-aanslagen steeds heftiger?

Door: Mark van Assen

IS heeft gisteren de aanslag in Manchester opgeëist. Het houdt maar niet op en deze keer zijn kinderen het slachtoffer. Wat wil Islamitische Staat ook alweer en waarom heeft het voor deze weg gekozen?

Wat? Het belangrijkste doel van het kalifaat is het stichten van een Islamitisch Rijk 'van Marokko en Spanje in het westen tot aan India in het oosten'. Precies zo groot en machtig als dat het ooit was. Ook wil IS de maatschappij herscheppen waarin de profeet Mohamed leefde: de fundamentalisten willen dus terug naar de zevende eeuw van onze jaartelling. Zij zien een wereld voor zich waarin geleefd wordt volgens de regels van de Koran. © BELGAIMAGE.

Hoe? Omdat lang niet iedereen vrijwillig wil geregeerd worden door een streng-islamitische kalief stuurt IS aan op een apocalyps. Eerst moet alles vernietigd worden, dan kan op de puinhopen iets moois opbloeien. Het allerbelangrijkste doel op weg naar die apocalyps is een wereldwijde bevrijding en mobilisatie van moslims. Die moeten dan gaan strijden tegen de 'kruisvaarders', de 'Romeinen' en alle andere ongelovigen, inclusief moslims die niet de precieze leer van IS aanhangen.

Waar? In eerste instantie ging het om het vestigen van een basis. Die kwam er al snel, in delen van Irak en Syrië. Van daaruit werd al het mogelijke gedaan om de rest van de wereld bij de strijd te betrekken. Want je tegenstander kan alleen maar worden verslagen als hij het gevecht met je aangaat. Het begon met ontvoeringen en onthoofdingen, allemaal professioneel gefilmd en verspreid via sociale media. Daarna volgden massa-executies, kruisigingen, verbrandingen, plundertochten, vernietiging van culturele schatten en terreuraanslagen, met voor ons in Europa als dieptepunten de bloedbaden bij Charlie Hebdo en in de Bataclan in Parijs, op de boulevard van Nice en nu op een concert met veel jonge kinderen in Manchester. Leden van het Iraakse leger patrouilleren in Mosoel. © photo news.