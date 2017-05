Unieke getuige vertelt over gruweldaden van IS in Mosoel: "Belg voerde hier executies uit"

GUY VAN VLIERDEN

22/05/17 - 05u00

Tarik Jadaoun. © rv.

In Irak komt de bevrijding van Mosoel nu echt in zicht. Wij vonden een unieke getuige die de opmars van Islamitische Staat in 's lands tweede grootste stad heeft meegemaakt. Hij vertelt ons over de gruwel en doet ook een boekje open over de rol die Belgische strijders daarin hebben gespeeld.

"Het zal wel overwaaien", dacht Hashim toen IS in de nacht van 6 juni 2014 met een aanval op Mosoel begon. De terreurgroep had dat al vaker gedaan, maar het duurde nooit langer dan enkele dagen voor zo'n poging afgeslagen was - en eigenlijk geloofde niemand dat IS in staat zou zijn om de tweede grootste stad van Irak ooit écht te bedreigen. Maar deze keer liep het helemaal anders. "Toen het vechten om een uur of elf 's voormiddags stopte, zag ik voor het eerst een strijder met de zwarte vlag van de jihad op straat", vertelt Hashim, "en tegen de avond had IS het stadsdeel op de westelijke oever van de Tigris al helemaal onder controle." De oostelijke helft volgde snel en terwijl IS de aanval was begonnen met hooguit driehonderd strijders, zwollen de rangen vlug aan. "Ze bevrijdden zeker negenhonderd mensen uit de gevangenis, van wie het merendeel zat opgesloten voor terreur en meteen werd ingelijfd. Maar ook heel wat burgers bekenden zich plots tot IS. Mensen die de terroristen een paar dagen eerder nog hadden vervloekt, kozen nu partij voor hen. Het was schokkend om te zien. Maar door jaren van corruptie en frustratie was Mosoel blijkbaar klaar voor IS."



Zeker één Belg

Onder de beulen die Hashim aan het werk zag, is er zeker één Belg: Tarik Jadaoun uit Verviers. Hashim kent hem onder zijn alias 'Abu Hamza Al-Belgiki' en citeert uit zijn notities: "Nam op 7 juli 2015 in het stadsdeel Bab Al-Tub aan de executie deel van drie mannen die veroordeeld waren als afvalligen." De terechtstelling geschiedde met de kogel en zelfs de namen van de ongelukkigen heeft Hashim genoteerd: "Zij heetten Lu'ay Abdulwahid, Jihad Fadhil en Muhialdin Ilyas."



Doodsbang

De identificatie van Jadaoun als beul gebeurde niet alleen op basis van zijn strijdersnaam. Hashim heeft hem ook op foto's herkend. "Zijn gezicht vergeet ik nooit", zegt hij. "Ik was doodsbang van hem. De eerste keer dat ik hem zag, was in een theehuis bij de universiteit. Hij droeg Marokkaanse kledij en sprak Frans. Hij werkte op de unief, waar hij instond voor de bewaking van de Diwan Al-Ta'lim, het IS-departement dat nieuwe schoolboeken maakte." In die schoolboeken leerde IS de kinderen van Mosoel rekenen door pistolen, tanks en kogels op te tellen - zo werd duidelijk toen de universiteit heroverd was.



