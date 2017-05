IS test dodelijk gif op levende mensen: "Net als de nazi's in de concentratiekampen"

Bewerkt door Eric Belsack

20/05/17 - 16u42 Bron: The Times

Islamitische Staat heeft dodelijke chemische stoffen uitgetest op levende mensen. De terreurgroep voerde haar gruwelijke experimenten uit op gevangenen, zoals de nazi's dat tijdens de Tweede Wereldoorlog deden. Bij de tests zijn verscheidene menselijke proefkonijnen om het leven gekomen. Dat blijkt uit documenten waarop The Times de hand kon leggen.

Door er hun water- en voedselvoorraad mee te besmetten, is thalliumsulfaat een ideaal middel om paniek en dood te zaaien in het Westen IS-rapport © reuters. Thalliumsulfaat is "het ideale dodelijke gif" omdat het moeilijk op te sporen is en de symptomen met vertraging optreden IS-rapport Iraakse special forces hebben deze documenten gevonden in de universiteit van Mosoel nadat die recent werd heroverd op de jihadisten. Specialisten van de Britse en Amerikaanse militaire inlichtingendiensten hebben de documenten als 'echt' bestempeld. De geallieerden vrezen dat de experimenten met de chemische stoffen tot doel hebben substanties te ontwikkelen waarmee in het Westen massaal individuen kunnen vergiftigd en gedood worden.



De ontdekte verslagen van de experimenten, opgesteld in het Arabisch, zijn al even onthutsend als gruwelijk. Er wordt gewag gemaakt van tests met twee producten: thalliumsulfaat en een stof op basis van nicotine.



Bij een van de proeven werd een gevangene, een man van ruim 100 kilogram zwaar, thalliumsulfaat toegediend in zijn voedsel en drinkwater. Na twee dagen begon werd het 'proefkonijn' ernstig ziek. Hij werd misselijk, kreeg koorts en zijn maag en hersenen begonnen op te zwellen. Tien dagen later stierf hij.



In de rapporten staat ook te lezen dat IS "voldoende thalliumsulfaat in voorraad heeft om aan de vraag te voldoen". Het product wordt omschreven als "het ideale dodelijke gif" omdat het moeilijk op te sporen is en de symptomen met vertraging optreden. Voorts wordt geadviseerd om het middel via water of voedsel toe te dienen. "Door er hun water- en voedselvoorraad mee te besmetten, is thalliumsulfaat een ideaal middel om paniek en dood te zaaien in het Westen", luidt de conclusie. Lees ook "IS werkt aan oprichting chemische wapencel"

"Nu IS op instorten staat, zijn teruggekeerde strijders gevaarlijker dan ooit"

Nicotine Vrijwilligers verzamelen documenten tussen het puin van de universiteit van Mosoel. © afp. Het tweede dodelijk vergif dat IS uittestte op levende gevangenen is een samenstelling op basis van nicotine. Het product werd ingespoten bij een gevangene. Deze proefpersoon verloor binnen luttele seconden het bewustzijn. Binnen de twee uur was hij overleden. Bij een tweede persoon werd het middel op de huid gesmeerd. Hij raakte snel buiten westen, maar overleefde de test. Het rapport bevatte ook gedetailleerde instructies om het product te vervaardigen. Er zou geen tegengif voor bestaan.



Wat het thalliumsulfaat betreft, zegt het IS-rapport dat het slachtoffer kan overleven indien er binnen de zes uur een tegengif toegediend wordt. Daartegenover staat dat de stof in vele landen vrij in de handel te verkrijgen is als pesticide. De grondstof voor het nicotinegif kan gewoon uit sigaretten gehaald worden.

"Terug naar de gruwel van de nazi's" Het rapport toont aan dat IS blijkbaar in staat is om dodelijke en eenvoudig te vervaardigen chemische wapens aan te maken. Ook weten we nu dat deze middelen op mensen worden uitgetest, vaak met de dood tot gevolg.



Hamish de Bretton-Gordon, een Britse expert in chemische wapens, noemt de proeven die in het rapport worden beschreven "bijna even erg als de Holocaust". "Dit doet ons op gruwelijke wijze terugdenken aan de experimenten die de nazi's uitvoerden op levende mensen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden zij duizenden dodelijke proeven uit met mosterdgas op gevangenen in het concentratiekamp van Sachsenhausen.