Gearresteerde (23) aangeklaagd voor medeplichtigheid schietpartij Champs-Elysées

Bewerkt door: jv

20/05/17 - 12u00 Bron: Belga

© epa.

De 23-jarige man die vorige maandag in Seine-et-Marne werd opgepakt, omdat hij een medeplichtige zou zijn van de man die op 20 april op de Champs-Elysées in Parijs politieagenten heeft beschoten, is aangeklaagd en blijft opgesloten. Dat is vernomen van een bron bij het Parijse gerecht.