"Onder de ogen van troepen van NAVO ontwikkelt Kosovo zich tot hotspot van terreur"

Karen Van Eyken

17/05/17 - 11u56 Bron: Die Welt, Focus

© ap.

Volgens de Duitse regering verspreidt Saudi-Arabië in sneltreinvaart het wahabisme, een uiterst conservatieve interpretatie van de islam, in Kosovo. Het land stuurt steevast radicale predikers naar de Balkan en financiert de bouw van moskeeën. Maar ook andere moslimlanden proberen er aan invloed te winnen. "Onder de ogen van de NAVO-vredesmacht KFOR ontwikkelt Kosovo zich tot een hotspot van terreur", waarschuwt de Duitse politicus Sevim Dagdelen.

Het was immers de afgevaardigde van de partij 'Die Linke' die de vraag aan de Duitse regering stelde in verband met de toenemende invloed van Saoedi-Arabië en andere Golfstaten in de Balkan, en in Kosovo in het bijzonder.



De gerespecteerde Duitse krant 'Die Welt' kon het antwoord van de regering inkijken. De Duitse autoriteiten hebben inderdaad vastgesteld dat Saoedische organisaties in Kosovo actief zijn en daar het wahabisme, een stroming die nauw verwant is met het salafisme, door middel van predikers verspreiden.



"Schande"

"Het is een schande dat Saoedische haat- en geweldpredikers ongestoord hun gevaarlijke ideologieën kunnen verspreiden", zegt parlementariër Sevim Dagdelen. In Kosovo is een door de NAVO geleide internationale vredesmacht actief die de vrede en veiligheid in het land bewaakt. "Onder de ogen van KFOR heeft het Balkanland zich ontwikkeld tot het centrum van terreur in de regio", aldus Dagdelen. © reuters.

Hij roept de Duitse regering op om de situatie in Kosovo niet langer mooier voor te stellen dan ze is en concrete cijfers te noemen in verband met het aantal strijders dat IS in het gebied al heeft kunnen rekruteren.



Ottomaanse Rijk

Duitsland stelt daarnaast ook een toenemende invloed van Turkije in de Balkan vast. "Sinds het aantreden van de AKP-regering in 2002 en in het bijzonder sinds de ambtsperiode van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Aqhmet Davutoglu, hebben de Turkse machthebbers hun buitenlands beleid geheroriënteerd. Het zwaartepunt is nu in die regio's komen te liggen die vroeger deel uitmaakten van het Ottomaanse Rijk", klinkt het."Turkije wil een actieve rol in de regio opnemen."



Volgens informatie waarover de Duitse regering beschikt, wordt het aanslepende conflict tussen regeringspartij AKP en de Gülen-beweging ook in Bosnië-Herzegovina, Albanië, Macedonië en Kosovo uitgevochten. © reuters.