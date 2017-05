Trump: "Ik gaf Russen om humanitaire redenen geheime informatie over IS"

Luc Beernaert en Ines Van Impe

16/05/17 - 14u16 Bron: Washington Post, The Independent, Twitter

Donald Trump tijdens zijn ontmoeting met Russisch buitenlandminister Sergej Lavrov, op 10 mei in het Witte Huis © Reporters.

President Trump stelt nu dat hij de geheime informatie "om humanitaire redenen" met de Russen deelde. Zijn topmedewerkers ontkenden aanvankelijk dat de president vorige week uiterst geheime info over Islamitische Staat doorspeelde aan de Russische buitenlandminister Lavrov. "Ik heb het absolute recht feiten met Rusland te delen", maakt Trump zich sterk op Twitter. De chaos in het Witte Huis lijkt compleet, een rechtsexpert noemde de aantijging "de zwaarste aanklacht tegen een zetelend president ooit".

"Als president wilde ik informatie delen met Rusland (tijdens een geplande meeting in het Witte Huis), waartoe ik het absolute recht heb. Het gaat om feiten rond terrorisme en de veiligheid van de luchtvaart", schrijft Trump op Twitter.



"Humanitaire redenen, en bovendien wil ik dat Rusland zijn strijd tegen IS en terrorisme opdrijft", zo voegt hij toe. Daarmee lijkt hij de ontkenning die zijn topmedewerkers vlak na de onthullingen in The Washington Post deden tegen te spreken. As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

"Zwaarste aanklacht ooit"

Dat president Donald Trump vorige week uiterst geheime informatie over Islamitische Staat zou doorgespeeld hebben aan Russische functionarissen, is "de zwaarste aanklacht die ooit tegen een zetelende president werd gemaakt". Dat stelt de voormalige professor recht aan de universiteit van Harvard Alan Dershowitz.



Trumps ministers ontkenden de aantijging die de gerespecteerde krant The Washington Post naar buiten bracht, net als de Russen die het als 'fake news' afdeden. De chaos in het Witte Huis is naar verluidt compleet, zeker nu Trump zijn eigen kabinet tegenspreekt.

"Niet minimaliseren" "Dit mag niet geminimaliseerd worden. De affaire-Comey belandt hiermee in de vuilnisbak van de geschiedenis", zo stelt professor Dershowitz op Twitter, verwijzend naar het ontslag van FBI-directeur James Comey vorige week. Comey deed onderzoek naar de relaties tussen Rusland en Trumps team tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar.



Gisteren bracht The Washington Post naar buiten dat Trump vorige week tijdens een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov geheime informatie over IS heeft gelekt. Die informatie kwam van een niet nader genoemde bondgenoot van de VS, die bovendien niet de toestemming zou hebben gegeven de geheime dossiers met Rusland te delen. De gelekte info had betrekking op de plannen van Trumps administratie om laptops en andere elektronische toestellen te verbieden in handbagage op vluchten tussen Europa en de VS.



Dershowitz (78) was meer dan 50 jaar prof aan Harvard, in 1967 werd hij op zijn 28ste de jongste professor rechten aan de universiteit.

Ruzies tussen topmedewerkers Het Witte Huis ontkende gisteren dat de president de geheime informatie lekte aan Lavrov en de Russische ambassadeur Sergey Kislyak. Volgens bronnen binnen het Witte Huis zou het nochtans om uiterst gevoelige informatie gaan die een belangrijke inlichtingenbron betrokken bij Islamitische Staat in gevaar zou hebben gebracht.



De chaos in het Witte Huis is sinds de onthullingen naar verluidt compleet. Tientallen journalisten troepten samen in de gang voor het kantoor van perswoordvoerder Sean Spicer en eisten meer informatie. In de persruimte werd het volume van televisietoestellen verhoogd in een poging de ruzies tussen topmedewerkers te verstommen.