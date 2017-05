"Twee Belgische IS-strijders gedood bij Russische bombardementen"

Bewerkt door: AJA

13/05/17

Volgens Al-Masdar News zouden minstens tien IS-strijders gedood zijn bij Russische bombardementen, onder wie twee Belgen.

Het Syrische leger probeert in de Syrische stad Deir ez-Zor al enkele tijd IS te verdringen en de gebieden te bevrijden van terroristen. Eergisteren vielen al enkele doden, onder wie ook een Belgische IS-strijder.



Nu zou het Russische leger gisteren bombardementen hebben uitgevoerd op diezelfde Syrische stad. Tien jihadisten werden gedood, onder wie twee Belgen. Beiden zouden al sinds 2014 aangesloten zijn bij IS.



De namen van de IS-strijders zijn momenteel nog niet bekend, maar volgens Al-Mashdar News hebben Syrische soldaten hun Belgische paspoorten wel teruggevonden.