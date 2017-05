'IS-pillen' gevonden in Nederlands drugslab

Door: KL

10/05/17 - 16u09 Bron: De Telegraaf, BBC

Captagon-pillen. © afp.

In de Nederlandse provincie Limburg is een drugslab ontdekt waar pillen zijn gemaakt die massaal door strijdgroepen in het Midden-Oosten worden gebruikt. Dat schrijft De Telegraaf.

De inval blijkt al in april te zijn gedaan in een schuur in Brunssum (in het zuidoosten van Limburg), maar pas dinsdag bracht de politie de details naar buiten. Het gaat om een omvangrijk rechercheonderzoek. In de schuur zijn vele tienduizenden 'Captagon-pillen' gevonden en een amfetaminevoorraad om nog eens 300.000 pillen te maken.



Captagon-pillen bevatten amfetamine en cafeïne en worden in het Midden-Oosten frequent gebruikt als uitgaansdrug. Maar ze lijken recent ook een ander doel te hebben verworven. Verschillende strijdersgroepen in Syrië zouden de 'IS-pil' gebruiken om alert te kunnen blijven en angst te onderdrukken tijdens gevechten.



Een man in het naburige huis werd enkele dagen na de raid gearresteerd door de politie. Agenten zouden maandag ook nog een vrouw hebben aangehouden. Het onderzoek naar een mogelijke link met het Midden-Oosten is nog lopende.