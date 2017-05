Vermomde IS-strijders vallen basis Irak aan, waar ook Amerikaanse adviseurs zitten

Bewerkt door: ADN

7/05/17 - 12u51 Bron: ANP

De terroristen droegen uniformen zoals de Koerdische peshmerga. (Archiefbeeld van een peshmerga-strijder). © afp.

Zeker twee mensen zijn omgekomen bij zelfmoordaanslagen op een basis in het noorden van Irak, waar ook Amerikaanse adviseurs zijn gelegerd. De aanvallers hadden zich volgens bronnen vermomd als leden van een Koerdische militie.

"Ze droegen uniformen zoals de Koerdische peshmerga en hadden hun baarden geschoren, zodat ze eruit zagen zoals wij'', zei een bron.



Bij de aanval vielen ten minste twee dodelijke slachtoffers en raakten zes mensen gewond. Ook vijf aanvallers overleefden het niet. Zij stierven toen ze hun bomvesten lieten afgaan bij de ingang van de basis in Kirkoek of werden gedood door Koerdische strijders.



Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De terreurorganisatie beweerde in een verklaring tientallen slachtoffers te hebben gemaakt onder de "kruisvaarders en afvalligen'', waarmee wordt verwezen naar de westerse adviseurs en de Koerdische strijders.