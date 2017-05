Celstraffen voor Brazilianen die aanslagen tijdens Olympische Spelen beraamden

Bewerkt door: LB

Het Maracanastadion in Rio de Janeiro. De acht Brazilianen hadden via berichtenapps trouw gezworen aan Islamitische Staat. © afp.

terreurdreiging Een Braziliaanse rechter heeft acht mannen veroordeeld tot celstraffen omdat ze van plan waren aanslagen te plegen tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ook hadden ze via berichtenapps trouw gezworen aan Islamitische Staat, bericht de BBC.

De acht Brazilianen konden kort voor de spelen worden opgepakt. Dat gebeurde nadat de Braziliaanse autoriteiten waren gewaarschuwd door de FBI. De mannen zouden video's over het maken van bommen hebben gedeeld via internet en zouden een poging hebben ondernomen wapens te kopen.



Hongerstaking

De rechtbank veroordeelde de leider van de groep tot vijftien jaar cel. De man is volgens zijn advocaat inmiddels in hongerstaking gegaan. Zijn medeverdachten kregen gevangenisstraffen van vijf en zes jaar opgelegd. Alle mannen hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan.