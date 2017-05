IS-lid slaat terreurhandboek op in manchetknopen

Bewerkt door Eric Belsack

2/05/17 - 23u50 Bron: Reuters

Samata Ullah sloeg allerhande 'nuttige tips' voor terroristen op in USB-sticks die hij omvormde tot manchetknopen. © Cardiff Metropolitan Police.

Een Britse jihadist is veroordeeld tot acht jaar cel nadat zijn ingenieus plan om IS-strijders op te leiden werd ontdekt. Samata Ullah sloeg allerhande 'nuttige tips' voor terroristen op in USB-sticks die hij omvormde tot manchetknopen.

De werkloze Ullah (34) uit Cardiff, de hoofdstad van Wales, wordt door de politie bestempeld als zeer gevaarlijk. Hij vergaarde allerhande informatie over hoe je explosieven kan maken of hoe je onder de radar van de autoriteiten kan blijven. Samen met islamistische propaganda, downloadde hij die info op USB-sticks. Die sticks bouwde Ullah vervolgens, in ware James Bond-stijl, om tot manchetknopen. Bij een huiszoeking in zijn woning, in oktober van vorig jaar, vond de politie liefst dertig paar van die manchetknopen. Ook stootten de speurders op een heuse 'terroristenbibliotheek' met zo'n half miljoen internetfiles. Zijn 'magische manchetknopen' bracht Samata Ullah aan de man via het internet. Ullah werd aangehouden en bekende na ondervraging dat hij lid was van terreurgroep Islamitische Staat. Ook gaf hij toe dat hij betrokken was bij de opleiding van terroristen en dat hij aanslagen voorbereidde.

Zeer gevaarlijk

Dean Haydon, bevelhebber van de Britse terreurbestrijding, catalogeert Samata Ullah als zeer gevaarlijk. "Ook al omwille van zijn technische vaardigheden", zegt Haydon. "We zijn hem op het spoor gekomen via een onderzoek in Kenia. De man had een zich een veelvoud aan online-identiteiten aangemeten en opereerde vanuit tientallen mailadressen en Twitteraccounts. En toch runde hij zijn 'imperium' vanuit zijn slaapkamertje in Cardiff. Zijn virtueel personage was veel eclatanter dan zijn ware persoonlijkheid, bedeesd als hij was toen we hem oppakten".



Ullah is nu dus veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. Daarbovenop staat hij vijf jaar ter beschikking van de Britse staat.