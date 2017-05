Meer dan dertig doden bij aanval IS op Syrisch vluchtelingenkamp

Door: redactie

2/05/17 - 14u28 Bron: Belga

Bij zelfmoordaanvallen van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) op een kamp voor vluchtelingen en ontheemden in het noordoosten van Syrië zijn vandaag minstens 32 burgers en antijihadistische strijders omgekomen. Dat heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bekendgemaakt.