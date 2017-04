36 jezidi's na drie jaar bevrijd uit handen IS

Bewerkt door: ADN

1/05/17 - 00u05 Bron: ANP

Jezidi-vrouwen in Noord-Irak, op de vlucht voor het geweld van IS (Archiefbeeld). © ap.

Een groep jezidi's is in het noorden van Irak bevrijd uit handen van terreurbeweging Islamitische Staat. Het gaat om 36 mensen die al drie jaar werden vastgehouden door IS, onder wie kinderen en vrouwen, zo liet de VN-organisatie voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) vandaag weten. Er werden verder geen details gegeven.