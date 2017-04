Bomauto ontploft nabij buitenlandse mediakantoren in Bagdad

kv

28/04/17 - 23u48 Bron: Reuters

© Twitter @MethaqAlFayyadh.

Vier Iraakse verkeersagenten zijn vandaag om het leven gekomen bij de ontploffing van een bomauto aan hun verkeerspost. De aanslag vond plaats in de buurt van een straat in Bagdad waar verschillende buitenlandse media een kantoor hebben. De Franse ambassade bevindt zich eveneens in dat gebied.