Drie IS-strijders "door everzwijnen gedood" in Irak

25/04/17 - 12u10 Bron: Iraqi News, The Independent

Drie IS-strijders zijn naar verluidt gedood door everzwijnen in Irak. De militanten probeerden de dieren te verdrijven van akkers in de buurt van Kirkuk in de regio al-Rashad toen de wilde zwijnen hen aanvielen. Dat meldt het onafhankelijke nieuwsagentschap Iraqi News.

Volgens een bron namen andere IS-leden na de fatale aanval "wraak" op de varkens. Het is onduidelijk hoe dat gebeurde.



Sinds 2014 heeft IS de controle over gebieden rond Kirkuk, duizenden inwoners zijn de regio ontvlucht.



Zes maanden geleden lanceerden Iraakse troepen een offensief om de stad Mosoel te heroveren op IS. Aangenomen wordt dat Mosoel het laatste bolwerk van IS in Irak is. Gevreesd wordt echter dat het offensief de militanten elders doet hergroeperen. De provincie Kirkoek zou dan een nieuw bolwerk kunnen worden. Militanten worden ervan beschuldigd in die regio burgers te executeren die naar vluchtelingenkampen proberen te vluchten.