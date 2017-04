Vier verdachten opgepakt bij antiterreuractie in Barcelona: "Link met aanslagen Brussel"

Bewerkt door: MVDB & LB & FT

25/04/17 - 10u20 Bron: El Pais, Belga, VRT

Antiterreureenheden van de Catalaanse politie nemen deel aan de actie in Barcelona. © epa.

Barcelona In Barcelona en omgeving is momenteel een grote antiterreuractie aan de gang, waar ook de Belgische federale politie bij betrokken is. Dat melden de Spaanse autoriteiten. Volgens de Spaanse krant El Pais zijn vier personen gearresteerd op beschuldiging van betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel vorig jaar. Dat is intussen bevestigd door bronnen in ons land.