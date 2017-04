"Religieuze leider van Egyptische tak IS gedood in Sinaï"

Door: redactie

20/04/17 - 14u17 Bron: ANP

Het Egyptische leger zegt vandaag een van de religieuze leiders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) te hebben gedood bij luchtaanvallen in de Sinaï. Daar voert een lokale tak van de organisatie een rebellie tegen de ordediensten.

In totaal zijn "19 elementen" gedood bij de aanvallen, aldus het leger in een persbericht. Volgens dat leger is een van de slachtoffers "de leider van het comité bevoegd voor religieuze vraagstukken en verantwoordelijk voor verhoren" voor de groep Ansar Beit al-Maqdis, die in november 2014 trouw zwoer aan IS. De groep staat nu bekend als de Sinaï Provincie-organisatie.



Vanop het Sinaï-schiereiland profiteerde de groep van de chaos in het land na de revolutie van 2011 die Hosni Moebarak van de macht verdreef. Nadat Mohammed Morsi in 2013 van de macht verdreven werd, werd het aantal aanvallen in de provincie opgedreven.