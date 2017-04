De zesjarige beul van IS: jongetje helpt met onthoofden in nieuwe gruwelvideo

KVE

Ook al zit IS in Irak en Syrië in de verdrukking, de propagandamachine van de terreurorganisatie blijft op volle toeren draaien. In een nieuwe gruwelijke video is te zien hoe een zesjarig jongetje assisteert bij een onthoofding van enkele gevangenen.

De jonge knaap die camouflagekledij draagt, spreekt de camera toe terwijl hij een mes vasthoudt. "De ongelovige en zijn moordenaar zullen elkaar nooit in de hel ontmoeten", zegt hij.



Dan komen de beulen in beeld die elk een mes van het kind in ontvangst nemen alvorens de gevangenen in Syrië te onthoofden. © kos.