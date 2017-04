"Amerikaanse megabom doodde minstens 92 IS-strijders"

bewerkt door: sam

15/04/17 - 08u50 Bron: AFP

© epa.

video De 'moeder van alle bommen' die het Amerikaanse leger eergisteren heeft ingezet, zou volgens Afghaanse autoriteiten "minstens 92 IS-strijders" gedood hebben.

Volgens districtsgouverneur Esmail Shinwar van Achin - een bolwerk van IS in de provincie Nangarhar - zijn drie tunnels van het geviseerde tunnelcomplex vernield door de Amerikaanse bom met de kracht van zowat 11.000 ton TNT.



Een woordvoerder van de provinciegouverneur spreekt van "negentig gedode IS-strijders". Gisteren was nog sprake van 36 doden, al ontkent de terreurgroep dat er slachtoffers vielen.