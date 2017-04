Door IS vermoorde Franse priester wordt zalig verklaard

MVDC

14/04/17 - 16u58 Bron: Belga

© EPA.

Frankrijk Het proces voor de zaligverklaring als martelaar van de Franse priester Jacques Hamel is officieel gestart. De priester werd eind juli vorig jaar de keel doorgesneden in een kerk in het Normandische Saint-Etienne-du-Rouvray. Dat heeft het bisdom van Rouen vandaag bekendgemaakt.

priester Jacques Hamel. © afp. Normaal moet er volgens de regels van het Vaticaan minstens vijf jaar gewacht worden om het proces van een zaligverklaring van een overledene op te starten, maar Paus Fransicus maakte voor de 85-jarige priester Jacques Hamel een uitzondering.



"Het zaligverklaringsproces kan maanden tot jaren in beslag nemen", benadrukt het bisdom van Rouen. "Er moeten getuigen worden verhoord en er zullen ook gesprekken moeten worden gevoerd met kennissen van de priester. Daarnaast worden ook zijn geschriften, zoals preken en artikels uit de parochiekrant, geanalyseerd door theologen", aldus het bisdom. Lees ook Zelfmoordterrorist koptische kerk Egypte geïdentificeerd

