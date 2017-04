Satellietbeelden tonen inslag van 'moeder aller bommen'

KVDS

14/04/17 - 13u27 Bron: Belga

© Twitter.

De krachtige bom die het Amerikaanse leger gisteravond in Afghanistan heeft ingezet, heeft het leven gekost aan minstens 36 strijders van terreurgroep Islamitische Staat. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Defensie meegedeeld. Nog volgens het ministerie vielen er geen burgerslachtoffers. Op Twitter zijn de satellietbeelden verschenen die de enorme inslag van de 'moeder aller bommen' tonen.

#USFOR_A GBU-43 strike against ISIS-K cave and tunnel systems in #Achin district, #NangarharProvince , Afghanistan, April 13, 2017. pic.twitter.com/2iuGOQy6tH

De Amerikanen hebben gisteren een enorme bom van het type GBU-43, ook bekend als de "moeder van alle bommen", ingezet in het oosten van Afghanistan. Het gaat om de zwaarste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse wapenarsenaal.

Het Amerikaanse leger dropte het springtuig boven een grottencomplex in de provincie Nangarhar, waar zich strijders van IS ophouden. De explosie die de bom teweegbrengt is enorm en zuigt alle zuurstof uit een bepaald gebied weg, waardoor terroristen die verscholen zitten in grotten of tunnels onder de grond stikken, ook als hun schuilplaats niet geraakt wordt.



Schuilplaatsen

Volgens de Afghaanse defensie kwamen zeker 36 terroristen om en werden de strategische schuilplaatsen en een tunnelcomplex van IS vernietigd.