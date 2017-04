Marokko zegt terreurcel van IS ontmanteld te hebben

Door: redactie

De Marokkaanse politie heeft een netwerk opgerold dat mensen wierf voor de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Zeven verdachten zijn gearresteerd in Fez en in de omgeving van de stad, medlt het ministerie van Binnenlandse Zaken.



Volgens justitie wierven zij nieuwe strijders voor IS. De politie was ze op het spoor gekomen bij een eerder onderzoek naar het ronselen van Marokkanen voor de strijd van extremisten in Syrië en Irak. De reis naar het Midden-Oosten zou door een van de aangehouden verdachten zijn betaald. Volgens waarnemers zijn er onder de buitenlanders in Syrië en Irak relatief veel Marokkanen die zelfmoordaanslagen plegen.