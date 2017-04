Honderden Oezbeken in het spoor van IS naar Syrië en Irak vertrokken

KVE

11/04/17 - 19u37 Bron: Belga

Rakhmat Akilov, de terrorist die een aanslag pleegde in Stockholm © ap.

De dader van de terreuraanslag van afgelopen vrijdag in Stockholm is net als de daders van de aanslag in Istanboel op nieuwjaarsnacht en de zelfmoordaanslag in de metro van Sint-Petersburg een man van Oezbeekse afkomst. Oezbekistan, en bij uitbreiding de hele Centraal-Aziatische regio, kampt net als veel Europese landen met de aantrekkingskracht van de radicale islam. Volgens experten telt de regio tussen 6.000 en 10.000 aanhangers van Islamitische Staat (IS), en zijn honderden mensen al vertrokken naar het front in Syrië of Irak.