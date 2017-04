"IS controleert minder dan 7 procent van Irak"

EB

11/04/17 - 13u42 Bron: AFP

De terreurgroep Islamitische Staat (IS) controleert momenteel minder dan zeven procent van Irak. Dat meldt het Iraakse commando over de gezamenlijke operaties.

IS "controleerde 40 procent van het Iraakse grondgebied" in 2014, verklaarde generaal Yahya Rassoul, woordvoerder van commando dat de strijd tegen de jihadisten coördineert. "Op 31 maart (2017) controleerde het niet meer dan 6,8 procent."



De jihadisten veroverden grote gebieden in Irak tijdens een bliksemoffensief in 2014. Ze hebben verschillende grote steden verloren, zoals Fallujah en Ramadi.



De Iraakse troepen voeren sinds 17 oktober een groot offensief om Mosoel te heroveren, de op één na grootste stad van Irak en het laatste stedelijke bastion van IS in Irak. Eind januari veroverden de regeringstroepen het oostelijke deel van de stad. Momenteel strijden de troepen om het westelijke deel.