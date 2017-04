IS roept op Duitse politie aan te vallen met messen

KVE

Terreurbeweging Islamitische Staat roept islamisten in een videoboodschap op tot nieuwe aanvallen met messen op politieagenten in Duitsland. De propagandavideo, getiteld 'Steek hen neer', geeft gedetailleerde instructies voor moord, schrijft de Duitse krant Hamburger Abendblatt vandaag.

Intern zijn politiefunctionarissen in heel Duitsland voor dergelijke aanvallen gewaarschuwd en opgeroepen tot verhoogde waakzaamheid.



"In de video worden eenvoudige en door iedereen uit te voeren aanvallen getoond'', citeerde de krant uit de interne politiewaarschuwing. Een woordvoerder van het Hamburgse Openbaar Ministerie zei: "Terroristische instructies behoren tot het vaste repertoire van IS.''



Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zei in Berlijn dat de video bekend is bij de veiligheidsdiensten.



In januari werd de 16-jarige Safia S. veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens een aanval met een mes op een politieagent in opdracht van IS. De politieman overleefde de aanslag, maar raakte ernstig gewond.