IS onthoofdt 33 mensen in oosten van Syrië

Een still uit een video met IS-rekruten uit 2014. © afp.

Bij haar grootste massamoord van dit jaar heeft de extremistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in het oosten van Syrië vandaag 33 mensen onthoofd. Dit heeft het in Groot-Brittannië gevestigde en bij de oppositie aanleunende Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bekendgemaakt.