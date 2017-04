Het bewijs dat IS burgers als levende schilden gebruikt

Door: GVV, ADN

3/04/17 - 21u30 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© BBC.

video De Britse omroep BBC heeft bewijs verzameld dat IS burgers als levende schilden gebruikt. Een reporter die met de Iraakse luchtmacht meevloog boven Mosoel, zag hoe terroristen daar een vrouw en een kind in de vuurlijn dwongen om te beletten dat ze zelf belaagd zouden worden vanuit de legerhelikopter.

Aanvallen 17 maart

© belga.

Dat de jihadisten van Islamitische Staat burgers inzetten als menselijk schild werd vandaag ook opgeworpen door onder meer Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) naar aanleiding van de bijeenkomst van de Kamercommissie die de Belgische militaire missies in het buitenland opvolgt. Achter gesloten deuren en samen met topmilitairen gaf Vandeput "alle beschikbare info" over de noodlottige 17de maart, waar bij luchtaanvallen van de internationale coalitie talrijke burgerslachtoffers vielen, en waar mogelijk Belgische F-16's bij betrokken waren.



"Ook terreurgroep IS zou aan de basis kunnen liggen van de explosies, opperde de minister. "Het is heel belangrijk om te onthouden dat IS een terreurorganisatie is die menselijke schilden inzet."



Generaal-majoor Frederik Vansina, het hoofd van de Belgische luchtcomponent, trad hem bij. Hij beklemtoonde dat het om een "een zeer vuile oorlog" gaat tegen een terreurgroep "die misdaden tegen de mensheid begaat, zoals de inzet van menselijke schilden". "Soms zijn de feiten niet wat ze op het eerste zicht lijken", aldus de generaal. "De coalitie heeft, bijgestaan door de Iraakse autoriteiten, de exacte locatie geïdentificeerd waar de lichamen aangetroffen zijn. Maar er wordt nog onderzocht of die slachtoffers gevallen zijn door toedoen van de coalitie of van IS."



De gefilmde feiten van BBC staan wel los van de omstreden luchtaanval op 17 maart in Mosoel.