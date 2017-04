"Tweede in rang bij IS gedood aan grens met Syrië"

Bewerkt door: FT

1/04/17 - 16u14 Bron: Belga

Een leidinggevende van terreurgroep IS is volgens Iraakse inlichtingendiensten gedood in een luchtaanval in de West-Iraakse stad al-Qaim, nabij de grens met Syrië.

In een verklaring meldden de inlichtingendiensten dat Ayad al-Jumaili een oorlogsminister was binnen de terreurgroep. "Ayad al-Jumaili, de tweede in rang in Daesh (het Arabische acroniem voor Islamitische Staat), is gedood in een luchtaanval door de Iraakse luchtmacht in het westelijke Anbar", klinkt het. In de aanval zouden nog twee IS-leden zijn gedood.



Iraakse troepen hebben in januari een offensief gelanceerd om verschillende steden in de westelijke provincie Anbar, waaronder al-Qaim, te heroveren, als onderdeel van de operatie tegen de terreurgroep in het land. De afgelopen maanden leed IS enkele militaire nederlagen en verloor het terrein in Irak.