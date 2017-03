Dit is de reden waarom Westerse vrouwen worden aangetrokken tot de gewelddadige jihad van IS

KVDS

Wat is het toch dat Westerse vrouwen aanzet om naar Syrië te reizen en zich aan te sluiten bij de jihad van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Die vraag stelde journaliste Nabeelah Jaffer van de Britse krant The Guardian zich. Ze sprak over een periode van verscheidene maanden met enkele Amerikaanse en Britse vrouwen vóór en ná ze naar Syrië reisden. En probeerde te achterhalen hoe ze overtuigd werden met beloftes van een 'perfecte' samenleving en het leven als vrouw van een martelaar.

Zo sprak ze onder meer met de Amerikaanse Karen (een schuilnaam), een meisje dat net de middelbare school achter de rug had. Die vertelde hoe ze naar Istanbul was gereisd en klaar was om de grens met Syrië over te steken. Maar opeens overmand werd door twijfel.



Het eenzame meisje, met een interesse voor programmeren en Star Trek, had via het internet een IS-strijder leren kennen die haar een droomtoekomst had voorgehouden en beloofd had om met haar te trouwen. Hij wilde wel dat alles in het grootste geheim gebeurde en vroeg haar onder meer over te schakelen van gewone sociale media op gecodeerde message-apps zoals Kik en Telegram. Het anonieme en het gevaar was een deel van de aantrekkingskracht geweest. Lees ook Abdeslam legt in brieven aan moeder en zus uit waarom hij toegeslagen heeft

Karen had zich tot de islam bekeerd een jaar voor ze vertrok. Het meisje - dat uit een doodgewoon katholiek middenklassengezin kwam en een degelijke opvoeding had genoten - vertelt dat ze aangetrokken was door de 'authenticiteit' van IS en de belofte van een betere wereld. Ze doopte zich online om tot Umm Khalid en greep met haar vertrek naar Syrië de kans om die persoon ook in het echte leven te zijn. Vragen aan haar aanstaande om haar in contact te brengen met andere vrouwen zoals haar, bleven zonder antwoord. Hoewel het haar verontrustte, vertrok ze toch. Want online hoorde ze dat de reis steeds moeilijker zou worden om te maken. En thuis was de situatie gespannen.



Maar in Istanbul beangstigde het vooruitzicht van de eenzame, 18 uur durende busrit naar Syrië haar. Het leek riskant en gehaast. Dat haar aanstaande ook steeds meer seksueel getinte berichten stuurde, zinde haar ook niet. Dat was niet de manier waarop devote jihadi's zich behoorden te gedragen. Nadat ze gelijkaardige verhalen had gehoord van andere vrouwen die in een val gelopen waren van de PKK, de Koerdische terreurbeweging die tegen IS strijd, bedacht ze zich en keerde ze terug naar de VS.

Ik groeide op in een gebied met weinig migranten, laat staan moslims, en op school werd ik gepest, geslagen en bespuwd. Ik was eenzaam en voelde me een vreemde Umm Umar Jaffer sprak ook met een Britse jonge vrouw van zestien, die zich Umm Umar liet noemen op Twitter. Zij reisde wél door naar Syrië. "De grens oversteken was het beste wat ik ooit heb gedaan", vertelde het meisje, dat geboren was in het Verenigd Koninkrijk, maar van Bengalese afkomst was. Ze was in het holst van de nacht uit het huis van haar ouders weggeslopen om de verre tocht te maken. "Ik haatte Engeland echt", vertelde ze. "Ik groeide op in een gebied met weinig migranten, laat staan moslims, en op school werd ik gepest, geslagen en bespuwd. Ik was eenzaam en voelde me een vreemde."



Net als bij vele andere vrouwen in haar situatie was haar huwelijk met een strijder van IS vooral een pragmatische zaak. "Het leven zonder een man is moeilijk in Syrië", klinkt het. Ze zou haar verloofde nooit ontmoeten, want hij sneuvelde enkele maanden voor haar aankomst. Ze is nu martelaarsweduwe. En dat komt met een zekere status. Het is een positie die door vele andere vrouwen wordt benijd. "Je hoeft dan voor niets te betalen. Elke maand krijg je een mooi bedrag."