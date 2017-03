Syrische rebellen staken offensief bij Raqqa omdat dam op instorten staat

Door: redactie

27/03/17 - 21u53 Bron: Belga

Dronebeelden tonen rook nabij de Tabqa-dam in Raqqa. © ap.

De door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) staken hun offensief om de Tabqa-dam te heroveren op terreurgroep Islamitische Staat (IS), om ingenieurs de kans te geven het bouwwerk te versterken. Volgen IS raakte de dam zondag beschadigd bij luchtbombardementen door de Syrische Democratische Strijdkrachten, wat door de SDF zelf wordt ontkend.

IS meldde gisteren al dat de Tabqa-dam op instorten staat, nadat SDF-troepen de gelijknamige luchthaven heroverden op de terreurgroep. Volgens IS is de dam beschadigd door luchtaanvallen van de Syrische strijdkrachten, wat zij zelf ontkennen.



De Syrische Democratische Strijdkrachten kondigden vandaag toch een kortstondige "wapenstilstand" van enkele uren aan, om ingenieurs de kans te geven de dam te versterken. De coalitie benadrukte "elke mogelijke voorzorg te willen nemen om de integriteit en de veiligheid van de dam te vrijwaren".



De Tabqa-dam is de grootste in Syrië en is erg belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening in het land. Volgens het Pentagon is de dam bovendien ook een IS-hoofkwartier, en zouden er onder meer aanslagen buiten Syrië worden gepland.



De SDF bestaat uit verschillende Koerdische, Arabische, Assyrische en Turkmeense milities en krijgt de steun van de Verenigde Staten. De Koerdisch-Arabische alliantie lanceerde begin november een offensief op Raqqa, de "hoofdstad" van het IS-kalifaat.