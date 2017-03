Een toekomst voor Syrië? Assad wil "eerst en vooral afrekenen met extremisten"

bewerkt door: sam

De toekomst van Syrië zal maar worden beslist nadat "met de extremisten is afgerekend" en er een nationale verzoening is gekomen. Dat zegt de Syrische president Bashar al-Assad in een interview met westerse journalisten. Straks begint in de Kazachse hoofdstad Astana een nieuwe rondje vredesgesprekken over Syrië.

Volgens de Syrische president is het "nog te vroeg" om zijn toekomstvisie voor het land uit de doeken te doen. "Het zou een luxe zijn om nu over politiek te spreken, terwijl we het risico lopen om over enkele minuten misschien gedood te worden in een terreuraanslag", zegt Assad.



"De prioriteit is nu om komaf te maken met de extremisten. Een andere prioriteit is de politieke verzoening in verschillende regio's", aldus nog Assad. "Wanneer we die twee zaken gerealiseerd hebben, kunnen we alles bespreken wat jullie willen".