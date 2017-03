Bijna 50 doden bij aanval op militair ziekenhuis in Kaboel

Door: redactie

9/03/17 - 09u42 Bron: Belga

© epa.

Na de aanval van een commando van Islamitische Staat (IS) op een militair hospitaal in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is de slachtofferbalans verder gestegen. Nu zijn 49 doden en 76 gewonden geteld, aldus de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid. Tien gewonden zijn er erg aan toe. Gisteren spraken de autoriteiten nog van 30 doden en 66 gewonden.