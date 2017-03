Coalitie tegen IS geeft toe 21 burgers meer te hebben gedood dan eerst gedacht

Door: redactie

De internationale coalitie tegen terreurgroep IS in Irak en Syrië onder leiding van de Verenigde Staten heeft 21 burgers meer gedood dan aanvankelijk gedacht. Dat brengt het totale aantal doden op minsten 220 sinds het begin van de militaire operaties tegen de jihadisten in de zomer van 2014, aldus Centcom, het Amerikaans commando in het Midden-Oosten.

Centcom laat weten dat de coalitie in januari 27 meldingen had gekregen over mogelijke burgerslachtoffers bij luchtaanvallen, en dat het onderzoek naar 19 van die rapporten ondertussen is afgerond.



Uit het onderzoek blijkt dat in negen van de dossiers wel degelijk burgers omkwamen door bombardementen van coalitie. In totaal kwamen tussen 14 november 2016 en 14 januari 2017 21 mensen om, en raakten twee anderen gewond. Tien van hen stierven in Irak, waarvan acht op 13 januari in de buurt van Mosoel, toen ze zich in een woning bevonden die door de coalitie onder vuur werd genomen in het kader van het grote offensief tegen IS dat momenteel plaatsvindt.



Bij aanvallen in Syrië kwamen, in de buurt van de oostelijke stad Deir Ezzor, waar hevige gevechten plaatsvinden tussen jihadisten en het leger, nog eens tien burgers om het leven.



Minst dure campagne ooit

"In dit stadium, met de informatie waarover we beschikken, stelt de coalitie dat het meer dan waarschijnlijk is dat minstens 220 burgers onopzettelijk zijn gedood" door aanvallen sinds het begin van de operaties in augustus 2014.



De coalitie, die bijna alleen munitie gebruikt die gestuurd wordt door een laser of GPS, bevestigt nog dat haar campagne de minst dure campagne in de militaire geschiedenis is, met de minste burgerslachtoffers. Ngo's beschuldigen haar er echter van het aantal burgerslachtoffers te onderschatten. Volgens Airwars, een ngo die in Londen is gevestigd en data onderzoekt die publiekelijk beschikbaar is, vielen er al minstens 2.463 doden.