"Jihadi's worden aan zo'n hoog tempo gedood dat IS het niet meer lang kan volhouden"

KVE

3/03/17 - 17u38 Bron: The Independent

Irakese Special Forces in Mosoel © reuters.

De internationale coalitie tegen IS brengt de jihadi's aan zo'n razendsnel tempo om dat de terreurorganisatie niet meer in staat is om haar strijders tijdig te vervangen. Dat stelt een hooggeplaatste Britse officier.

In een statistiek die loopt tot augustus vorig jaar staat de teller op meer dan 45.000 IS-strijders die sneuvelden door luchtbombardementen uitgevoerd door de coalitie.



Ondertussen zetten Iraakse troepen met luchtsteun van de Amerikanen hun offensief in Mosoel voort. Daar verschansen nog duizenden jihadi's zich, waaronder vele westerlingen.



"We doden strijders aan een snelheid die de terreurorganisatie onmogelijk kan volhouden", meent generaal-majoor Rupert Jones van de 'Combined Joint Task Force' coalitie.



"De vijand kan het verlies aan strijdkrachten niet compenseren en geeft als gevolg daarvan terrein prijs. IS verliest gevecht na gevecht."



De Amerikaanse topbevelhebber in Irak verklaarde eerder al dat hij verwachtte dat de Iraakse en Syrische troepen binnen zes maanden zowel Mosoel als Raqqa op IS zullen heroverd hebben.



Generaal-majoor Rupert Jones benadrukt wel dat de strijd dan nog niet helemaal zal gestreden zijn, maar dat de val van beide bolwerken het begin van het einde inluidt voor IS.



De internationale coalitie schat dat het aantal jihadi's op het laagste niveau is in 2,5 jaar. IS heeft ondertussen al 62 procent van haar grondgebied verloren in Irak en 30 procent in Syrië.



Ook op social media verliest de groep terrein. Al 360.000 Twitteraccounts van IS zijn uit de ether gehaald. Een Twitteraccount die gelinkt kan worden aan de terreurorganisatie, kan hoogstens 2 dagen actief blijven.



"De onvermijdelijke ondergang is slechts een kwestie van tijd", besluit Jones. "De top van IS focust enkel nog op overleven."