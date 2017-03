Opnieuw vol tegen IS: Syrisch leger dringt antieke stad Palmyra binnen

Door: redactie

1/03/17 - 20u18 Bron: Belga

Syrische soldaten tussen de ruïnes in Palmyra. (Archiefbeeld van april 2016) © reuters.

De Syrische regeringstroepen zijn vanavond de antieke stad Palmyra binnengedrongen, na gevechten met Islamitische Staat (IS). Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten laten weten. Palmyra is sinds december 2016 opnieuw in handen van de terreurmilitie.