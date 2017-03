IS richt pijlen op China in nieuwe videoboodschap

Door: redactie

1/03/17

Chinese militaire agenten leggen een antiterrorisme-eed af in Hotan, in de provincie Xinjiang. © afp.

De terreurgroep Islamitische Staat heeft er in een videoboodschap mee gedreigd om China onder te dompelen in "stromen van bloed", in naam van de Chinese Oeigoerse moslimminderheid. Volgens experten is het de eerste keer dat Peking zo openlijk te maken krijgt met een islamitische terreurdreiging.

Het filmpje, dat 28 minuten duurt, werd maandag op het internet gezet door een tak van IS die in het westen van Irak gebaseerd is.



De Oeigoeren zijn een etnische moslimminderheid, die voornamelijk in de provincie Xinjian wonen, die grenst aan Afghanistan. Die regio staat bekend als erg onrustig. De aanslagen die er geweest zijn, schrijven de Chinese autoriteiten toe aan de "Oeigoerse extremisten". De overheid liet zich al eerder erg bezorgd uit over de mogelijke link tussen Chinese extremisten en buitenlandse jihadistische terreurnetwerken als IS.



De video is de eerste "directe bedreiging" van IS tegen China, zegt Michael Clarke, Xinjiang-expert aan de universiteit van het Australische Canberra.



De Chinese autoriteiten hebben meteen na de publicatie van de dreigvideo 10.000 politieagenten en soldaten gestuurd naar Urumqi, de hoofdstad van Xinjinag. In februari kwamen in de provincie vijf mensen om het leven bij terreuraanvallen.