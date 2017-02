Ex-gevangene Guantanamo kreeg miljoen pond van Britse staat. Nu heeft hij zich opgeblazen in Mosoel

Jamalal-Harith vlak voordat hij zijn auto gevuld met explosieven opblies bij een legerbasis in Mosoel © ap.

Maandag pleegde een 50-jarige Brit in de Iraakse stad Mosoel een zelfmoordaanslag met een truck gevuld met explosieven. Jamal al-Harith zat twee jaar gevangen in Guantanomo. Na zijn vrijlating spande hij een rechtszaak aan tegen de Britse staat. Hij kreeg naar verluidt een miljoen pond (omgerekend 1,18 miljoen euro) compensatie. In 2014 ging hij naar Syrië en sloot zich aan bij IS met de gekende gevolgen. De zaak zorgt voor enorm veel ophef in het Verenigd Koninkrijk.

Hij werd in Manchester geboren als Ronald Fiddler binnen een familie van Jamaicaanse orthodoxe christenen. Hij nam de naam Jamal al-Harith aan na zijn bekering tot de islam. In oktober 2001 ging hij op 'religieuze retraite' naar Pakistan. Toen hij besliste om terug te keren naar Europa, werd hij nabij de Afghaanse grens opgepakt en uitgeleverd aan de taliban. Zij verdachten hem ervan een Britse spion te zijn. Na zijn bevrijding kwam hij in handen van het Amerikaanse leger terecht waarna hij achter de tralies van Guantanamo verdween. Daarna lobbyde de Britse overheid voor zijn vrijlating. In 2004 was het zover na twee jaar gevangenschap.



Nadat hij opnieuw in het Verenigd Koninkrijk was aangekomen, spande hij samen met enkele andere ex-gedetineerden van Guantanamo een rechtszaak aan tegen de Britse staat omdat die ervan op de hoogte zou zijn geweest, of zelfs medeplichtig aan, de mishandeling van gevangenen. In totaal kregen ze na een schikking in 2010 10 miljoen pond van de overheid waarvan ongeveer 1 miljoen pond voor al-Harith zou zijn geweest. Volgens de Daily Mail kocht hij met het geld in 2011 onder meer een appartement in de stad Stockport.



Ondanks dat hij bekend was bij de Britse inlichtingendiensten, wist hij toch naar Syrië te gaan in 2014 om daar te gaan vechten met IS. Mogelijk sluisde hij ook een deel van de financiële compensatie, of geld van de Britse belastingbetaler zo u wil, door naar de terreurorganisatie. Maandag blies hij zichzelf op nabij een militaire basis in Mosoel. Vlak voor de uitvoering van de aanslag, werd een foto van al-Harith genomen. Zijn broer identificeerde hem aan de hand daarvan.



Arthur Snell, de voormalige directeur van de antiterrorismeafdeling van de Britse overheid, zei op BBC Radio dat "de autoriteiten er duidelijk niet in geslaagd zijn om door te hebben wat al-Harith van plan was en dat hij daar zelf ook verantwoordelijkheid voor draagt."