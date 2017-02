Marine Le Pen vindt Assad betere oplossing voor Syrië dan IS-jihadi's

Door: redactie

20/02/17 - 17u08 Bron: DPA

Le Pen ontmoette vandaag in Beiroet de Libanese president Michel Aoun (rechts). Samen bespraken ze hoe de radicale islam te bestrijden. © epa.

De Franse extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen acht het beter dat de Syrische dictator Bashar al-Assad aan de macht is in het door burgeroorlog geteisterde land dan de jihadi's van Islamitische Staat. Le Pen ontmoette vandaag in Beiroet de Libanese president Michel Aoun en premier Saad Hariri. Samen bespraken ze hoe de radicale islam te bestrijden.