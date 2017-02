Erdogan: "Turkse soldaten staan op het punt IS-bolwerk al-Bab in te nemen"

Door: redactie

12/02/17 - 15u40 Bron: Belga

© afp.

Turkse soldaten en Syrische rebellen zijn tot in het centrum van het Noord-Syrische stadje Al-Bab doorgedrongen en staan op het punt dat bolwerk van Islamitische Staat in te nemen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd.

"Al-Bab wordt van alle kanten belegerd", zei de Turkse president. "Onze troepen zijn nu het centrum binnengetrokken" samen met Syrische rebellen. Volgens Erdogan is de inname van de stad "slechts een kwestie van tijd". De strijders van IS zijn "aan een volledige terugtrekking uit Al-Bab begonnen", zei het staatshoofd nog aan journalisten op de luchthaven van Istanboel.



De Turkse soldaten en Syrische rebellen waren gisteren voor het eerst binnengedrongen in al-Bab, terwijl de regeringstroepen aan de rand van deze stad van 100.000 inwoners bij de Turkse grens stonden. De Turken en rebellen vielen de stad via het noorden, westen en oosten aan, en het Syrische leger vanuit het zuiden.



Al-Bab viel in 2014 in handen van IS, toen de jihadistische groep grote gebieden in Syrië en Irak veroverde.